Apple начала выпускать свои iPhone не только в Китае, но и в Индии

Apple начала выпускать свои iPhone не только в Китае, но и в Индии27.11.2019 23:26
Американская компания уже производит свои смартфоны на территории Китая, причем там выпускают большую часть из всех устройств Apple.
При этом спрос на продукцию компании, включая смартфоны, растет.
В связи с этим, производитель организовал производство техники в Индии, причем как выяснилось, первая партия таких смартфонов уже отправлена на экспорт.
В какую страну направили устройства не сообщается, также, как и не раскрывают список моделей.
Известно, что в нем точно присутствует iPhone XR.
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