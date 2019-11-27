Apple начала выпускать свои iPhone не только в Китае, но и в Индии

Американская компания уже производит свои смартфоны на территории Китая, причем там выпускают большую часть из всех устройств Apple.

При этом спрос на продукцию компании, включая смартфоны, растет.

В связи с этим, производитель организовал производство техники в Индии, причем как выяснилось, первая партия таких смартфонов уже отправлена на экспорт.

В какую страну направили устройства не сообщается, также, как и не раскрывают список моделей.

Известно, что в нем точно присутствует iPhone XR.