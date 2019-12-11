Apple начала устранять посторонние звуки в новых ноутбуках MacBook Pro

Недавно пользователи 16-дюймового MacBook Pro стали жаловаться на посторонние звуки с динамиков ноутбука. Такие проблемы наблюдались и в других MacBook Pro начиная с 2016 года.

Многие полагали, что это программная проблема, и в компании Apple подтвердили предположение, а также запретили сервисным центрам принимать MacBook Pro на ремонт.

Теперь вышло обновление macOS Catalina 10.15.2, в котором устраняют посторонние звуки при воспроизведении аудио или видео файлов.

Но как оказалось, обновление частично исправляет баг, так как у некоторых он не исчез, а другие пишут, что пропал, но в некоторых программах все еще присутствует.

При этом некоторым пользователям обновление помогло. В Apple заверяют, что на полное устранение бага потребуется не одно обновление.

