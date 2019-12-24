Apple начала стыдится выреза в смартфонах iPhone

Apple начала стыдится выреза в смартфонах iPhone24.12.2019 09:06
iPhone X стал первым массовым смартфоном с «челкой», а следом за ним практически все китайские компании стали повторять такое решение в своих моделях, но как оказалось оно негативно было воспринято пользователем.
Поэтому все быстро переключились на каплевидный вырез для камеры, а теперь постепенно уходят и от него, начиная использовать «дырки» в экранах или выдвижные камеры, которые тоже не всем нравятся.
Одна Apple только не спешит отказываться от «челки», но это связано с технической частью, так как за этим вырезом находится очень большой модуль для работы системы распознавания лиц.
Но недавно на заставке страницы Apple Support в Twitter, пользователи заметили iPhone без выреза. При увеличении фотографии можно увидеть, что в руках девушки на аппарате неумело скрыли «челку», а во втором смартфоне вырез скрыли под черным фоном.
Пока непонятно почему так сделано, возможно компания Apple начала стыдится выреза в смартфонах.
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