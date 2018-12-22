Apple начала продавать внешние видеокарты для MacBook и Mac

Ноутбуки и компьютеры компании Apple являются в большей степени профессиональными и их в основном используют дизайнеры, фотографы и те кто занимается видеообработкой.

Но профессионалам не всегда хватает мощности «яблочной машины» и порой им нужна более мощная видеокарта.

Как раз для самых требовательных клиентов в онлайн-магазине Apple появились внешние графические ускорители Blackmagic eGPU Pro. Такой модуль в США можно заказать за $1199, что в пересчёте составляет 80 тыс. рублей.

Blackmagic eGPU Pro оснащен Radeon RX Vega 56 с 8 ГБ HBM2, а в блоке предусмотрено два порта Thunderbolt 3, четыре USB 3 и HDMI.

Питается внешняя видеокарта от блока питания на 85 Вт, а подключить его можно к Mac mini, MacBook Pro и даже MacBook Air.