Apple начала обновлять до iOS 13 смартфоны iPhone

Apple по «воздуху» начала распространять iOS 13. Е уже получают и российские пользователи, а покупатели новых iPhone получат новую версию iOS сразу из «коробки».

Новая операционная система может работать на iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR и iPod touch 7G.

В iOS 13 применили много изменений, но все они направлены на улучшение работы и добавление новых возможностей.

Так, в iOS 13 появилась полноценная темная тема, добавили возможности редактирования контента и увеличили загрузку приложений и скорость работы системы Face ID.

Из платформы исчезли приложения «Найти iPhone» и «Найти Друзей», которые теперь объединили с программой «Локатор».

30 сентября в новой версии мобильной операционной системы появится функция зачитывания Siri сообщений и работа iPhone с двумя парами AirPods.