Apple может выпустит игровой компьютер стоимостью 5000 долларов

Apple может выпустить игровой компьютер, который будет стоить 5000 долларов, об этом написали сразу несколько зарубежных сетевых источников.

По слухам, компания сейчас присматривается к развивающемуся рынку киберспорта, к тому же выход на этот рынок позволит компании создать новые сервисы.

Сообщается, что компания рассматривает возможность создания игровой системы, но какой именно неизвестно.

Это может быть, как моноблок, так и ноутбук с большой диагональю дисплея. Также пишут, что анонс игрового Mac может состоятся на ежегодной конференции WWDC.