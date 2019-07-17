Apple может вернуться к прежнему радужному логотипу

Логотип компании Apple является самым узнаваемым. На сегодняшний день он является серебристым, но ранее он был цветным.

С 1976 по 1998 год он был радужным, а сам логотип не менялся начиная с основания компании. Только после 1998 года его сделали именно, таким как его мы знаем сейчас.

По слухам «яблочная» компания снова вернется к старому радужному логотипу, но где он будет применяться пока неизвестно.

Возможно его начнут использовать на корпусах компьютеров, но не исключено, что его нанесут на лимитированную линейку продуктов.