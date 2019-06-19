Apple может начать производство смартфонов в Мексике

Apple всерьёз задумалась перенести часть производства из Китая в другую страну, причем пока рассматривается Мексика и страны Юго-Восточной Азии.

Американская компания обратилась к своим партнерам с просьбой оценить затраты на перенос 30% производства в другие страны, сообщат издание Nikkei Asian Review.

По данным зарубежного издания, в компании планируют совершить перенос не только из-за экономической войны между Китаем и США.

Среди причин еще перечисляется рост затрат на рабочую силу в КНР. Сейчас в Китае, на Тайване и в Гонконге производится 90% продукции Apple.

Но даже если компания все-таки решится на перенос части производства, то на это потребуется около трех лет, а до этого Китай останется главной страной для производства продукции «яблочной» компании.