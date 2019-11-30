Apple может начать комплектовать iPhone беспроводной гарнитурой

Apple одна из немногих компания, которая до сих пор комплектует свои смартфоны наушниками, но только проводными.

В 2020 году пользователи в коробке со смартфонов могут увидеть беспроводные наушники AirPods.

Об этом сообщает тайваньский ресурс DigiTimes, который со ссылкой на свои источники пишет, что Apple сейчас рассматривает возможность комплектовать свои смартфоны беспроводной гарнитурой.

Но помимо Apple в 2020 году беспроводные наушники могут появиться в коробках со смартфонами от компаний Samsung и Xiaomi.

Не исключено, что в результате это приведёт к общему удорожанию устройств.