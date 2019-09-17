Apple может инвестировать 1 млрд долларов в индийский бизнес17.09.2019 19:50
Американская компания рассматривает новые варианты по организации производства и начала экспорта за пределами Китая в связи со сложившейся ситуацией.
Как стало известно, Apple может инвестировать 1 млрд долларов в индийский бизнес, и конечно же реализовывать компания свои планы намерена с помощью партнеров, в том числе и Foxconn.
Такие средства будут направлены на увеличение объёмов выпуска iPhone в Индии и организации экспортных поставок из страны.
Ранее уже сообщалось, что Foxconn в самое ближайшее время организует в Индии выпуск смартфонов iPhone X и XS, а также других старых моделей.
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