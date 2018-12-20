Apple моноблок iMac Pro оценила в России в 1 млн рублей

У компании Apple есть мощный моноблок iMac, который предлагается еще в Pro-версии.

Эта модификация создавалась специально для профессионалов и она обладает самым производительным «железом», но и соответственно высокой ценой.

В России iMac Pro в базовой конфигурации стоит 423 000 рублей, но данную систему можно улучшить.

В официальном интернет-магазине Apple для iMac Pro появились дополнительные предложения, среди которых 128 ГБ ОЗУ, SSD на 4 ТБ и 18-ядерный процессор.

Таким образом, максимальная конфигурация компьютера достигает 1 млн рублей, то есть за счет высокопроизводительного «железа» цена iMac Pro вырастает более чем в два раза.