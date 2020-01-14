ЕС может обязать Apple перейти на USB-C в своих iPhone

Это может быть возможно в рамках нового законопроекта, который рассмотрит Еврокомиссия на ближайшем заседании.

В проекте закона авторы предлагают сделать единым стандарт зарядных устройств для мобильных устройств.

Сделать единый стандарт предлагают уже много лет, однако теперь он может все-таки вступить в силу, так как ряд членов Европейского парламента призывают Еврокомиссию принять закон.

В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSB Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.

Европейский рынок для компании являются одним из крупнейших, в отказ выполнять условия приведет к тому, что Apple просто нес может продавать свои устройства в ЕС.