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Apple Mac Pro в России оценили в 4,25 миллиона рублей

20.12.2019 00:43

В России для покупки стал доступен новый дорогой компьютер от Apple. Его компания пока предоставляет только в вертикальном исполнении по цене от 449 990 pyблей.

Но это стоимость базовой конфигурации, которую можно расширить и улучшить, а также заказать различные аксессуары. Среди последних колесики для корпуса и мышь с клавиатурой.

Также для компьютера можно выбрать 1,5 ТБ оперативной памяти, SSD накопитель на 4 ТБ, 28-ядерный процессор Intel Xeon W и два графических процессора Radeon Pro Vega II.

Со всеми предлагаемыми опциями стоимость Apple Mac Pro 2019 года может достичь 4 254 474 рублей.

При заказе такой системы покупателю еще потребуется ждать до двух недель.

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