Apple купила модемный бизнес Intel за 1 млрд долларов

Недавно зарубежные источники сообщали, что компания Apple ведет переговоры с Intel о покупке их подразделения по разработке модемов для мобильных устройств.

Теперь эта информация официальна подтверждена самой компанией Apple.

«Купертиновская» компания приобретает у Intel подразделение, занимающееся производством систем для подключения мобильных устройств к интернету. Сумма сделки тоже была раскрыта — $1 млрд.

Компании уже заключили предварительное соглашение, а полностью закрыть сделку планируют до конца текущего года.

После оформления всех договоров в Apple перейдет работать около 2,2 тыс. сотрудников.

Помимо этого компания Apple получит всё оборудование и права на интеллектуальную собственность.