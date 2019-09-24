Apple компьютер Mac Pro будет производить в США

Apple решила производить компьютер Mac Pro и его компоненты на территории США.

Сборку компьютера организуют в Остине, а различные компоненты в Мэне, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании, Техасе и Вермонте.

В целом компоненты для новых компьютеров будут выпускать в 36 штатах, и как было отмечено, в производстве в общей сложности будет задействовано 450 тыс. человек.

Перенос производства компьютера на домашний рынок является частью стратегии «яблочной» компании.

Ранее Apple заявляла, что в экономику США направит $350 млрд, но это будет сделано постепенно до 2023 года.

Стоит отметить, Mac Pro является самым дорогим компьютером компании, и его создавали как рабочей инструмент для видеомонтажа и игр.