Apple компьютер Mac Pro будет производить в США

Apple компьютер Mac Pro будет производить в США24.09.2019 14:16
Apple решила производить компьютер Mac Pro и его компоненты на территории США.
Сборку компьютера организуют в Остине, а различные компоненты в Мэне, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании, Техасе и Вермонте.
В целом компоненты для новых компьютеров будут выпускать в 36 штатах, и как было отмечено, в производстве в общей сложности будет задействовано 450 тыс. человек.
Перенос производства компьютера на домашний рынок является частью стратегии «яблочной» компании.
Ранее Apple заявляла, что в экономику США направит $350 млрд, но это будет сделано постепенно до 2023 года.
Стоит отметить, Mac Pro является самым дорогим компьютером компании, и его создавали как рабочей инструмент для видеомонтажа и игр.
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