Apple и Qualcomm начали работать над экранным сканером для iPhone

Компания Samsung уже выпустила свой ультразвуковой экранный сканер отпечатков пальцев, тогда как Apple только занимается его разработкой.

Но похоже примирение компаний Apple и Qualcomm приносит первые плоды, ведь компании начали работать над экранным сканером для iPhone совместно.

По слухам сканер будет чем-то схож на тот, который предлагается в Galaxy S10. Однако в смартфонах Apple, которые дебютируют в этом году ультразвукового сканера ждать не стоит.