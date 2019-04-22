Apple и Qualcomm начали работать над экранным сканером для iPhone

Apple и Qualcomm начали работать над экранным сканером для iPhone22.04.2019 16:41
Компания Samsung уже выпустила свой ультразвуковой экранный сканер отпечатков пальцев, тогда как Apple только занимается его разработкой.
Но похоже примирение компаний Apple и Qualcomm приносит первые плоды, ведь компании начали работать над экранным сканером для iPhone совместно.
По слухам сканер будет чем-то схож на тот, который предлагается в Galaxy S10. Однако в смартфонах Apple, которые дебютируют в этом году ультразвукового сканера ждать не стоит.
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