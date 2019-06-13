Apple и Microsoft для Windows 10 создали новое приложение iCloud Drive

Apple и Microsoft совместно разработали новое приложение iCloud Drive для операционной системы Windows 10.

Новая программа для доступа к «облаку» с компьютера уже доступна в фирменном магазине Microsoft Store.

В основе iCloud Drive теперь используются технологии от OneDrive. Как сообщается, новая версия облачного хранилища от Apple на компьютерах под управлением Windows 10 работает значительно быстрее.

В настройках iCloud Drive теперь можно указывать, какие фалы нужно хранить на компьютере и в облаке, а какие должны находится только в удалённом доступе.

Также теперь документы из iCloud отображаются в стандартном проводнике Windows 10, причем это не зависит от того, хранятся они на компьютере или в Сети.