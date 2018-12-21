Apple готовит новое поколение планшета iPad mini

Apple готовит новое поколение планшета iPad mini21.12.2018 19:08
Apple в 2019 году представит новое поколение многими забытого планшета iPad mini, такие данные приводит зарубежный инсайдер со ссылкой на китайские источники.
Сообщается, что производство нового поколения планшета начнут в 2018 году, таким образом компактное устройство поступит в продажу сразу после показа.
Стоит отметить, что iPad mini уже не обновляли три года, а сейчас этот планшет на рынке стоит дороже, чем обычный iPad с экраном 9,7-дюйма.
Причем последний в 2019 году тоже будет обновлён и его будут предлагать с 10-дюймовым экраном.
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