Apple готовит аналог новой операционной системы Huawei

Аналитики агентства Mangrove Capital Partners считают, что компания Apple разрабатывает свой аналог операционной системы Hongmeng от Huawei.

Китайская ОС способна работать в устройствах IoT и по данным экспертов «яблочная» компания тоже готовит ОС, которая носит название SiriOS.

Ее презентация может состояться в следующем году на конференции разработчиков WWDC.

SiriOS дебютирует на новой «умной» колонке HomePod, и судя по названию системы она рассчитана на голосовое управление.

В Mangrove Capital Partners еще уверены, что SiriOS будет тесно взаимодействовать с системами искусственного интеллекта.

С новой ОС для IoT устройств компания Apple может не только дать новую «жизнь» HomePod, но также и выпустить полностью новые продукты.

Стоит отметить, что HomePod не пользуется спросом, и она очень сильно уступает конкурентам от компаний Google и Amazon.