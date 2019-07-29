Apple готовит 16,1-дюймовый MacBook Pro с тонкими рамками

Сейчас компания Apple ноутбуки MacBook предлагает с 13,3 и 15,4 дюймовыми экранами, а в 2019 году ожидается появление еще одной версии ноутбука, но уже с 16,1-дюймовым экраном.

По данными информаторов, в новом ноутбуке с 16,1 дюймовым дисплеем будут очень тонкие рамки, что позволит сделать ноутбук по размерам не больше 15,4 дюймового MacBook Pro.

Напомним, Honor уже представила MagicBook Pro с 16,1-дюймовым экраном и тонкими рамками.

По своим размерам эта модель оказалась даже меньше, чем существующие версии ноутбуков с матрицей 15,4 дюйма.

Ранее сообщалось, что MacBook Pro с 16-дюймовым экраном будет стоить $3000.