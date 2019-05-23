Apple для России зарегистрировала 11 новых моделей iPhone

Apple на сайте Евразийской экономической комиссии зарегистрировала 11 новых iPhone.

В дальнейшем все эти модели будут продаваться в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Какие именно смартфоны прошли регистрацию пока неизвестно. Предположительно это устройства, которые будут представлены в сентябре.

Регистрация такого большого количества аппаратов связана с тем, что Apple под каждый цвет и объём памяти присваивает смартфону отдельный код.

Указано, что все зарегистрированные смартфоны работают под управлением iOS 12, поэтому возможно, что Apple скоро проведет обновление линейки iPhone.

Стоит еще отметить, что 3 июня состоится презентации новой операционной системы для iPhone, которая полноценно дебютирует на новых аппаратах.