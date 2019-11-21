Apple будет по-новому тестировать операционные системы из-за iOS 13

Apple будет по-новому тестировать операционные системы из-за iOS 1321.11.2019 19:04
Американская компания признает, что в работе iOS 13 есть немало ошибок, которые появились из-за недостаточно правильного подхода к тестированию.
В связи с этим Apple будет по-новому тестировать операционные системы из-за неудач с iOS 13. Для этого вводится новый алгоритм, который применили к будущей iOS 14.
В связи с нововведениями, компания обещает выход более стабильных версий ОС.
Для оценки готовности ОС теперь будут отключать многие функции, которые являются неготовыми к запуску. Их активировать можно будет в специальном меню.
Ранее все неготовые функции включали в ОС, и это не позволяло полностью оценить готовность операционной системы, а также не выявляло критические ошибки.
С другой стороны, новый алгоритм в случае необходимости позволит попросту отключить полностью определенные функции, которые приводят к ошибкам.
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