Apple будет по-новому тестировать операционные системы из-за iOS 13

Американская компания признает, что в работе iOS 13 есть немало ошибок, которые появились из-за недостаточно правильного подхода к тестированию.

В связи с этим Apple будет по-новому тестировать операционные системы из-за неудач с iOS 13. Для этого вводится новый алгоритм, который применили к будущей iOS 14.

В связи с нововведениями, компания обещает выход более стабильных версий ОС.

Для оценки готовности ОС теперь будут отключать многие функции, которые являются неготовыми к запуску. Их активировать можно будет в специальном меню.

Ранее все неготовые функции включали в ОС, и это не позволяло полностью оценить готовность операционной системы, а также не выявляло критические ошибки.

С другой стороны, новый алгоритм в случае необходимости позволит попросту отключить полностью определенные функции, которые приводят к ошибкам.