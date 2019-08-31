Apple бесплатно заменит экраны в часах Watch Series 2 и Series 3

Apple бесплатно заменит экраны в часах Watch Series 2 и Series 331.08.2019 13:45
Apple заменит потрескавшиеся экраны в часах Apple Watch Series 2 и Series 3. В компании признали, что в некоторых случаях на часах могут появляться микротрещины на закругленных краях. При этом в компании отметили, что это очень редкий случай.
Компания уже объявила какие часы попадают под бесплатную замену экранов. Их список достаточно большой и указан в таблице.
В компании отметили, что менять случайно разбитые дисплеи не будет, к тому же замена будет только в моделях с алюминиевым корпусом.
Замена дисплеев в официальных сервисных центрах будет длиться до пяти рабочих дней.
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