Apple бесплатно заменит экраны в часах Watch Series 2 и Series 3

Apple заменит потрескавшиеся экраны в часах Apple Watch Series 2 и Series 3. В компании признали, что в некоторых случаях на часах могут появляться микротрещины на закругленных краях. При этом в компании отметили, что это очень редкий случай.

Компания уже объявила какие часы попадают под бесплатную замену экранов. Их список достаточно большой и указан в таблице.

В компании отметили, что менять случайно разбитые дисплеи не будет, к тому же замена будет только в моделях с алюминиевым корпусом.

Замена дисплеев в официальных сервисных центрах будет длиться до пяти рабочих дней.