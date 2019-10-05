Apple бесплатно отремонтирует дефектные iPhone 6s и iPhone 6s Plus

Компания Apple решила бесплатно ремонтировать смартфоны iPhone 6s и iPhone 6s Plus, но такая щедрость затронет только те устройства, которые попадают под отзывную кампанию.

На сервис отправляются смартфоны, выпущенные с октября 2018 года по август 2019 года.

В пресс-релизе указали, что из-за обнаруженного дефекта смартфоны могут не включатся, но что это за дефект в компании не сообщают.

Проверить попадает ли ваш iPhone 6s и iPhone 6s Plus под бесплатный ремонт можно на сайте компании, где требуется ввод серийного номера смартфона.

Те, кто уже потратил деньги на ремонт дефектного iPhone 6s и iPhone 6s Plus получат компенсацию от Apple.