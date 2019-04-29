Apple 3 мая начнет прием заказов на черные спортивные наушники

Apple 10 мая на своем официальном сайте и в фирменных розничных магазинах начнет продажи черной версии беспроводных наушников Beats Powerbeats Pro. Предзаказы на наушники начнут принимать 3 мая. Пока американская компания будет предлагать покупателям только черную версию, а остальные в продаже появятся только летом, но когда именно не сообщается.



Напомним, Beats Powerbeats Pro оценили в $249,95. Они получили процессор как в AirPods, но в них реализована защита от влаги и пота.

В целом Powerbeats Pro являются спортивными наушниками, которые будут держаться во время интенсивного бега и сложных тренировок.