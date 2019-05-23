Apple 3 июня в 20:00 по московскому времени откроет конференцию WWDC 2019

Apple официально объявила следующую дату большого анонса. Разработчики стали получать приглашения на конференцию WWDC 2019.

Она начнется 3 июня в 20:00 по московскому времени. Конференция будет транслироваться в Сети, а это сделано для тех, кто не смог попасть на нее.

На WWDC представят новые операционные системы iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 и tvOS 13. Также ожидается презентация модульного компьютера Mac Pro, но эта информация основана на слухах и пока никак не подтверждена.

Недавно Apple обновила свои профессиональные ноутбуки, в которых теперь обновленная клавиатура и новые процессоры. Помимо этого, компания пользователям впервые предложила восьмиядерные чипы.