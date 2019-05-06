Apple 11 мая откроет магазин в отреставрированной библиотеке Карнеги

Apple 11 мая откроет магазин в отреставрированной библиотеке Карнеги06.05.2019 21:20
В субботу компания Apple откроет особый розничный магазин, который будет находится в библиотеке Карнеги, а на реставрацию которой выдели 30 млн долларов.
Apple решила открыть не просто очередной магазин, а нечто новое. Всех подробностей пока не разрывают, но глава американской компании уже заявил, что в Карнеги будут проводить различные мероприятия, и там помимо привычных торговых залов создадут творческие залы.
Было также сказано, что магазин в библиотеке не будет назваться Apple Store, так как для него придумали другое название.
Отреставрированное Apple здание было построено 116 лет назад. Речь ведется о библиотеке в Вашингтоне, так как Карнеги в мире существует более 2500 библиотек и все они созданы на средства шотландско-американского филантропа Эндрю Карнеги.
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