Apple 11 мая откроет магазин в отреставрированной библиотеке Карнеги

В субботу компания Apple откроет особый розничный магазин, который будет находится в библиотеке Карнеги, а на реставрацию которой выдели 30 млн долларов.

Apple решила открыть не просто очередной магазин, а нечто новое. Всех подробностей пока не разрывают, но глава американской компании уже заявил, что в Карнеги будут проводить различные мероприятия, и там помимо привычных торговых залов создадут творческие залы.

Было также сказано, что магазин в библиотеке не будет назваться Apple Store, так как для него придумали другое название.

Отреставрированное Apple здание было построено 116 лет назад. Речь ведется о библиотеке в Вашингтоне, так как Карнеги в мире существует более 2500 библиотек и все они созданы на средства шотландско-американского филантропа Эндрю Карнеги.