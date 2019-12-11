AnTuTu опубликовали ТОПы самых мощных смартфонов

AnTuTu обновила рейтинг самых мощных смартфонов по итогам ноября.

Теперь его возглавляет ASUS ROG Phone 2 с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

В бенчмарке этот игровой смартфон набирает 496 662 балла. С небольшим отрывом от лидера расположился OnePlus 7T, у которого показатель 482 881 баллов.

На третьем месте еще один аппарат от OnePlus, и это старшая версия 7T, но как оказалось ее производительность немного ниже — 482 532 балла.



Также в AnTuTu составили рейтинг самых мощных смартфонов среднего уровня, и тут лидером стал Redmi Note 8 Pro с 283 092 баллами, а второе и третье место у Oppo Reno 2 и Mi 9T с 260 650 и 251 491 баллов соответственно.