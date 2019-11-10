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AnTuTu опубликовал рейтинг самых выгодных смартфонов

10.11.2019 12:17

Специалисты AnTuTu подготовили рейтинг смартфонов, которые являются самыми лучшими в своих ценовых сегментах.
При составлении рейтинга учитывались представленные на рынке Китая смартфоны по состоянию на октябрь, а также лучшее соотношение стоимости и производительности.

Среди бюджетных смартфонов стоимостью до 207 долларов, самым выгодным аппаратом назвали Meizu 16th в версии 6/64 ГБ, Meizu X8 4/64 ГБ и Honor 9X 6/64 ГБ, занявшие первые три строчки ТОП-10.

Также в нем на последнем месте оказался и новый Redmi Note 8 Pro 4/64 ГБ. Лидерство в ценовой категории 214-285 долларов оказалось за Lenovo Z6 Pro 8/128 ГБ, Vivo iQOO 6/128 ГБ и Honor V20 6/128 ГБ.

Среди смартфонов стоимость 286-429 долларов лучшими по соотношению стоимости и производительности назвали Redmi K20 Pro 8/256 ГБ, Meizu 16s 6/128 ГБ и Nubia Red Magic 3 8/128 ГБ.

Среди аппаратов с ценником от 429 долларов самыми выгодными по версии AnTuTu стали OnePlus 7T 8/256 ГБ, Asus ROG Phone 2 8/128 ГБ и Vivo iQOO Pro 5G 8/128 ГБ.

В AnTuTu назвали самые производительные смартфоны среднего класса

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