AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов по итогам апреля

Меню
Поиск

USD/RUB: 65.34 EUR/RUB: 73.11 BTC/USD: 5746.81

7 июня : вторник

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов по итогам апреля

07.05.2019 12:49

Бенчмарк AnTuTu недавно публиковал список самых популярных смартфонов в Китае по количеству протестированных устройств.
Теперь обнародован рейтинг самых мощный смартфонов. Возглавил десятку самых производительных устройств смартфон от Xiaomi — Mi9 Explorer Edition.

Он набрал в тесте почти 400 000 баллов. Обычный вариант этой модели — Mi 9 заработал чуть меньше баллов и расположился на второй строчке.

Игровой смартфон Black Shark 2 в апрельском рейтинге оказался на третьей строчке с результатом 371 837 баллов.

Четвертое и пятое место самых мощных устройств по версии AnTuTu досталось Meizu 16s и Vivo iQOO Monster.

Также в рейтинге расположились обычный Samsung Galaxy S10 и его версия с «плюсом», а также Vivo iQOO, Nubia Red Devil Mars и Honor V20.

Специалисты AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны за март

Названы самые мощные Android-смартфоны по итогам марта

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги