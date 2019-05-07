AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов по итогам апреля

Бенчмарк AnTuTu недавно публиковал список самых популярных смартфонов в Китае по количеству протестированных устройств.

Теперь обнародован рейтинг самых мощный смартфонов. Возглавил десятку самых производительных устройств смартфон от Xiaomi — Mi9 Explorer Edition.

Он набрал в тесте почти 400 000 баллов. Обычный вариант этой модели — Mi 9 заработал чуть меньше баллов и расположился на второй строчке.

Игровой смартфон Black Shark 2 в апрельском рейтинге оказался на третьей строчке с результатом 371 837 баллов.

Четвертое и пятое место самых мощных устройств по версии AnTuTu досталось Meizu 16s и Vivo iQOO Monster.

Также в рейтинге расположились обычный Samsung Galaxy S10 и его версия с «плюсом», а также Vivo iQOO, Nubia Red Devil Mars и Honor V20.