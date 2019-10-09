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AnTuTu назвали самые мощные смартфоны по итогам сентября

09.10.2019 12:21

В сентябрьском рейтинге самых производительных смартфонов произошли изменения и теперь в первой тройке нет ни одного аппарата от китайской компании Xiaomi.
AnTuTu назвали самые мощные смартфоны по итогам сентября на китайском рынке, тогда как рейтинг производительности устройств на мировом рынке будет озвучен позднее.

Итак, в китайском рейтинге лидеров в прошлом месяце оказался Vivo Nex 3, который заработал 383 427 баллов. К слову этот аппарат уже стал доступен для заказа на российском рынке.

На второй строчке рейтинга оказался также аппарат от Vivo и это IQOO Pro 5G, который по результатам теста набирает 481 211 баллов в среднем.

В тройке лидеров оказался ASUS ROG Phone 2. Он в тестах показывает результат 473 917 баллов. На четвертой позиции оказался августовский лидер Black Shark 2 Pro с 464 953 баллами, а замыкает первую пятерку Xiaomi Mi 9 Pro 5G, заработавший 464 807 баллов.

В десятке самых производительных устройств находятся: Meizu 16s Pro (460 076), Redmi K20 Pro (456 237), Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G (449 269) и OnePlus 7 Pro (448 488) и Huawei Mate 30 Pro (445 446 баллов).

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