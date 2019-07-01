AnTuTu назвал самые быстрые смартфоны по итогам июня

AnTuTu назвал самые быстрые смартфоны по итогам июня01.07.2019 19:50
Специалисты AnTuTu опубликовали китайский рейтинг самых производительных смартфонов по итогам прошлого месяца.
В отчетный период самым мощным смартфоном из предлагаемых в Китае стал Nubia Red Magic 3. Этот аппарат заработал в тестах 382 331 балл.
Следом за ним в ТОП-10 расположился Black Shark 2 с результатом 375 592 балла. В тройке лидеров оказался Xiaomi Mi 9 Transparent Edition.
Его показатель в тестах — 371 021 балл. Обычная версия Xiaomi Mi 9 стала четвертой, а замыкает первую пятерку OnePlus 7 Pro.
Следующими в списке самых быстрых смартфонов по итогам июня оказались: Meizu 16s, OnePlus 7, Redmi K20 Pro, Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10.
Просмотры:Метки: AnTuTu