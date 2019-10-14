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Анонсирован смартфон Xiaomi Redmi K30 с поддержкой 5G

14.10.2019 18:20

14 октября китайская компания провела презентацию смартфона Xiaomi Redmi K30, который оснащен модемом 5G.
Этот аппарат становится первым в истории компании, который может работать в сетях пятого поколения и который получил двойную фронтальную камеру, врезанную в экран.

Работает новое устройство на процессоре Snapdragon 7 Series 5G, причем во время анонса новинки было сказано, что модем работает с автономными (SA) и неавтономными (NSA) сетевыми архитектурами.

К сожалению во время презентации все подробности раскрывать не стали, в том числе и не назвали сроки выхода аппарата, а также его стоимость.

По предварительным данным, Redmi K30 с 5G выйдет по цене около 350 долларов минимум.

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