Анонсирован смартфон Xiaomi Redmi K30 с поддержкой 5G

Анонсирован смартфон Xiaomi Redmi K30 с поддержкой 5G14.10.2019 18:20
14 октября китайская компания провела презентацию смартфона Xiaomi Redmi K30, который оснащен модемом 5G.
Этот аппарат становится первым в истории компании, который может работать в сетях пятого поколения и который получил двойную фронтальную камеру, врезанную в экран.
Работает новое устройство на процессоре Snapdragon 7 Series 5G, причем во время анонса новинки было сказано, что модем работает с автономными (SA) и неавтономными (NSA) сетевыми архитектурами.
К сожалению во время презентации все подробности раскрывать не стали, в том числе и не назвали сроки выхода аппарата, а также его стоимость.
По предварительным данным, Redmi K30 с 5G выйдет по цене около 350 долларов минимум.
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