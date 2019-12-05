Android-смартфоны заменят не только кошельки, но и документы

Через пару лет в смартфонах под управлением Android безопасно можно будет хранить цифровые копии документов.

Данная функция будет реализована через платформу API Android Identity Credential, которая станет частью мобильной ОС.

Про данную технологию пока мало что известно, но на презентации новых процессоров Snapdragon 865 и Snapdragon 765/765G было упоминание, что чипы уже поддерживают API Android Identity Credential.

Данная технология позволит в смартфоне хранить самые важные для пользователя документы – паспорт, водительское удостоверение и д.р.

Более подробно про API Android Identity Credential станет известно в Android R.