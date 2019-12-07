Android может унаследовать худший недостаток Apple

Android может получит самый большой недостаток, присутствующий в мобильных устройствах компании Apple.

Ресурс 9to5Google изучил последнюю версию Google Play Store, и нашли в коде программы Advanced Protection Program возможность блокировки программ, установленных не из официального магазина приложений.

Новую функцию нашли в версии Google Play Store 17.8.14. и если ее активируют, то пользователи не смогут устанавливать приложения на смартфон со сторонних источников.

Стоит отметить, что на iOS программы можно устанавливать только из официального магазина приложений.

В Android смартфонах позволяется производить установку программ как с сайтов, так и альтернативных магазинов, которые есть у каждого крупного производителя.

Когда будет активирована новая функция неизвестно, но скорее всего Google не станет полностью блокировать установку приложений и игр со сторонних источников.

Вероятнее всего смартфон будет предлагать провести проверку ПО с помощью Play Protect, встроенного в Google Play Store.