Android 10 блокирует доступ к смартфонам Samsung Galaxy S10

Это уже не первая подобная ситуация, когда обновление выводит из строя смартфоны Samsung.

Обновление Galaxy S10 до последней версии Android с оболочкой One UI 2.0 заблокировало пользователям доступ к устройству.

Бета-версия прошивки у некоторых пользователей не дает возможность разблокировать смартфон — аппарат после перезагрузки не принимает PIN –код или графический ключ.

Выход из ситуации есть, но только у тех пользователей, которые ранее установили возможность удаленной разблокировки.

В этом случае нужно использовать сервис Samsung Find My Mobile, а через него можно удалить все биометрические и защитные данные блокировки.

Но тогда смартфон будет не защищён. Еще одним вариантом является откат системы до Android 9 Pie через Samsung Smart Switch.

Но в этом случае будут утеряны все данные, хранящиеся на смартфоне.