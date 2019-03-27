Аналитики уверены в успехе линейки смартфонов Samsung Galaxy S10

Samsung на презентации серии Galaxy S10 представила сразу три модели — Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10 +. В дальнейшем будет выпущена еще модификация Galaxy S10 с поддержкой 5G. По мнению DigiTimes, новый аппарат существенно увеличит продажи, а спрос на Galaxy S10 значительно превзойдет показатели прошлогодней серии Galaxy S9.

По предварительным подсчетам, серия Galaxy S10 до конца года может разойтись тиражом в 60 млн устройств.

Стоит напомнить, что сейчас корейский производитель особо не надеется только на флагманскую серию.

Именно поэтому он активно развивает линейки среднего и младшего уровня. В этих смартфонах используются современные технологи, среди которых тройные камеры, защита от воды и пыли, а также мощные аккумуляторы с поддержкой быстрой зарядки.