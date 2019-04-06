Аналитики предрекли рост популярности игровых компьютеров

Аналитики предрекли рост популярности игровых компьютеров06.04.2019 13:11
В компании IDC опубликовали отчет, в котором говорится о росте популярности игровых компьютеров на мировом рынке.
В частности, говорится об увеличении объёмов продаж таких компьютеров, где также в расчет взяли мониторы, ноутбуки, а также настольные ПК.
По предварительным подсчетам до 2023 года такой сегмент вырастет на 9,8% или до 61,1 млн реализованных единиц.
На увеличение спроса повлияет как выпуск графических процессоров, так и тот факт, что наблюдается увеличение числа заинтересованных лиц в участии в киберспорте.
Только в этом году ожидается рост сегменте игровых компьютеров на уровне 8,2% до 42,1 млн устройств.
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