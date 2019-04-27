Аналитики предрекли переход 20 млн геймеров с ПК на консоли

Аналитики компании Jon Peddie Research рассказали, как будут развиваться игровые консоли в ближайшие годы.

Сопоставив множество факторов, а также популярность ПК и игровых консолей, специалисты предрекли переход большинства геймеров с ПК на консоли.

Такой прогноз они сделали даже несмотря на то, что большинство других аналитиков уверены в смерти игровых консолей, причем утверждается, что следующее их поколение окажется последним.

Но в Jon Peddie Research считают иначе и говорят, что уже к 2022 году порядка 20 млн геймеров начнут пользоваться игровыми приставками вместо ПК.

Это будет связано в том числе и с эксклюзивными играми, а также стоимостью консолей. В первую очередь консоли начнут использовать геймеры с компьютерами начального уровня.