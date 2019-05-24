Аналитики дали прогноз относительно продаж новых смартфонов компании Huawei с учетом сложившейся ситуации.

Аналитики предрекли падение продаж смартфонов Huawei на четверть по итогам этого года. Более того, примерно такой же показатель падения объёмов реализации на следующий год.

Так, в этом году компания может продать только 156,4 млн смартфонов, а в 2020 году – порядка 120,4 млн штук.

Но даже несмотря на такие объёмы, компания все же будет продавать больше, чем, например, Apple и Xiaomi.

С другой стороны, возможно уже скоро все разрешится, и компания Huawei выйдет из положения и не будет присутствовать в черном списке США.