Аналитики: объёмы продаж «умных» часов к 2023 году вырастут до 100 млн

Рынок носимой электроники пока уступает смартфонам, но по мнению аналитиков к 2023 году продажи смарт-часов достигнут 100 млн устройств.

По данным ABI Research, в 2018 году было продано 40 млн «умных» часов, причем лидером в этом сегменте остается Apple, но она уже постепенно теряет свою долю и уже в третьем квартале 2018 году ее доля упала до 43,35%.

Но тут стоит учесть, что продажи «умных» часов растут в целом. Объясняется это тем, что на рынке стало появляться больше более доступных вариантов. И несмотря на падение доли Apple, объемы продаж ее часов растут.