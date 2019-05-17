Аналитики назвали самые продаваемые смартфоны средней ценовой категории в Китае

В Китае больше всего продаются смартфоны местных брендов, такие данные приводят по результатам розничных продаж.

В рейтинге указали самые продаваемые смартфоны в ценовой категории от 435 до 580 долларов, и он затрагивает только данные за апрель.

Стоит обратить внимание, что в списке нет ни одного смартфона Xiaomi, и это не означает что эта компания мало продает смартфонов.

Просто у нее немного другая система реализации товаров. Она проводит хороший маркетинг перед стартом продаж, и в первый день реализовывает огромные партии.

Также стоит учесть, что рейтинг основан на продажах розничных сетей, а Xiaomi продаются в основном онлайн.

В отчетный период на рынке Китая в указанной ценовой категории больше всего приобретали Oppo R17, Vivo X27 и Huawei P30.