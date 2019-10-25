Аналитики назвали самые популярные смартфоны в Индии

Индийский рынок смартфонов является крупнейшим в мире. По предварительным подсчетам аналитиков, в этой стране в третьем квартале было продано 49 млн смартфонов.

Это показатель стал рекордным, но аналитики пока не уточняют, насколько продажи выросли в годовом сравнении.

При этом было указано, что в Индии на 37% сократились продажи кнопочных телефонов. Самая высокая доля индийского рынка смартфонов у Xiaomi.

Компания занимает 26% всего рынка «умных» телефонов. На втором месте Samsung с долей 20%, а годом ранее показатель был 26%.

Vivo и Realme расположились на третьем и четвертом месте с долей 17 и 16%, причем Realme активно наращивает продажи и расширяет модельный ряд.

Специалисты отметили, что в Индии Realme показала шестикратный рост продаж, и не исключено что китайский бренд скоро потеснит Vivo и Samsung.