Аналитики: Электрокары за десять лет изменят инфраструктуру

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

Аналитики: Электрокары за десять лет изменят инфраструктуру

06.05.2019 12:11

Эксперты из BloombergNEF считают, что рост электрокаров приведет к полному изменению инфраструктуры.

По мнению специалистов, через 22 года доля электрокаров будет около 50%, и в связи с этим на дорогах появится огромное количество быстрых зарядных станций.

Сейчас популярность электрокаров низкая из-за недостатка зарядок и длительного пополнения запаса хода автомобиля.

От обычной розетки электрокар заряжать нужно как минимум 8 часов, поэтому будущее за быстрыми зарядными станциями, которые позволят подзарядить машину на считанные минуты.

За это время батарея должна зарядится таким количеством энергии, чтобы хватило как минимум на 200 км.

По данным аналитиков McKinsey & Co, на развитие быстрых зарядок в течение 10 лет вложат около 50 млрд долларов, и большая часть этих средств должна быть выделена от самих автопроизводителей.

В Volkswagen уже заявили, что готовы обеспечить быстрыми зарядками основные европейские магистрали. Их планируют устанавливать через каждые 120 км.

Что касается текущего количества станций, то их пока больше всего установила «Тесла», которая по миру разместила 12 тысяч Supercharger, и уже готовятся новые версии быстрых зарядных станций, а их пиковая отдача будет 250 кВт, тогда как у нынешних этот показатель в два раза меньше.

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