Аналитики: Электрокары за десять лет изменят инфраструктуру

Эксперты из BloombergNEF считают, что рост электрокаров приведет к полному изменению инфраструктуры.

По мнению специалистов, через 22 года доля электрокаров будет около 50%, и в связи с этим на дорогах появится огромное количество быстрых зарядных станций.

Сейчас популярность электрокаров низкая из-за недостатка зарядок и длительного пополнения запаса хода автомобиля.

От обычной розетки электрокар заряжать нужно как минимум 8 часов, поэтому будущее за быстрыми зарядными станциями, которые позволят подзарядить машину на считанные минуты.

За это время батарея должна зарядится таким количеством энергии, чтобы хватило как минимум на 200 км.

По данным аналитиков McKinsey & Co, на развитие быстрых зарядок в течение 10 лет вложат около 50 млрд долларов, и большая часть этих средств должна быть выделена от самих автопроизводителей.

В Volkswagen уже заявили, что готовы обеспечить быстрыми зарядками основные европейские магистрали. Их планируют устанавливать через каждые 120 км.

Что касается текущего количества станций, то их пока больше всего установила «Тесла», которая по миру разместила 12 тысяч Supercharger, и уже готовятся новые версии быстрых зарядных станций, а их пиковая отдача будет 250 кВт, тогда как у нынешних этот показатель в два раза меньше.