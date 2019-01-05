Аналитик: в iPhone 2019 года появится Touch ID в экране и USB-C

Аналитик: в iPhone 2019 года появится Touch ID в экране и USB-C05.01.2019 18:46
2019 год только начался и до презентации новых iPhone еще очень далеко, но в сети уже стали появляться слухи про новые устройства Apple.
По данным аналитика из Atherton Research в новых «яблочных» смартфонах стоит ожидать разъем USB-C и встроенный в экран сканер отпечатка пальца.
Также эксперт считает, что вырез в новых смартфонах будет уменьшен. Дизайн аппаратов практически не изменится, как и их цена, ведь они будут стоить по-прежнему дорого.
Стоит отметить, что выпущенные в 2018 году смартфоны iPhone пользуются не таким большим спросом, как этого ожидало руководство Apple.
В связи с этим компания уже несколько раз сокращала заказы на свой «бюджетный» iPhone XR и флагманские модели iPhone XS.
Просмотры: