Аналитик Мати Гринспен из eToro ожидает рост Bitcoin на 50 000%

Аналитик eToro Мати Гринспен во время интервью Bloomberg заявил, что биткоин растет, чтобы установить новый рекорд.

После затяжного падения самая дорогая виртуальная валюта на бирже развернулась в сторону роста и сейчас она стоит почти 8 тыс. долларов.

По мнению Гринспена, рост биткоина стал началом нового «бычьего» цикла. Как заявил ведущий аналитик:

«Это просто часть большого цикла. Биткоин прошел несколько циклов ранее… И сейчас мы говорим о приросте от 10 000% до 50 000%, в таких масштабах не исключены и откаты, которые могут составлять 80% или даже 90%».

Росту биткоина способствуют позитивные новости, среди которых прием оплаты Bitcoin за товары у крупнейших американских ритейлеров и создание системы децентрализованной идентификации на блокчейне биткоина.

Стоит отметить, что трейдер Макс Кайзер в своем Twitter написал: «Жадность довела биткоин до 20 000 долларов. Страх (краха фиатных валют) доведет его до 100 000 долларов».

Если аналитики правы, то после преодоления Bitcoin отметки в 10 тысяч долларов, майнинг снова начнет привлекать людей, а это вызовет новое подорожание и без того дорогих видеокарт.