Аналитик Мати Гринспен из eToro ожидает рост Bitcoin на 50 000%

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20 июня : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Аналитик Мати Гринспен из eToro ожидает рост Bitcoin на 50 000%

19.05.2019 22:53

Аналитик eToro Мати Гринспен во время интервью Bloomberg заявил, что биткоин растет, чтобы установить новый рекорд.

После затяжного падения самая дорогая виртуальная валюта на бирже развернулась в сторону роста и сейчас она стоит почти 8 тыс. долларов.
По мнению Гринспена, рост биткоина стал началом нового «бычьего» цикла. Как заявил ведущий аналитик:

«Это просто часть большого цикла. Биткоин прошел несколько циклов ранее… И сейчас мы говорим о приросте от 10 000% до 50 000%, в таких масштабах не исключены и откаты, которые могут составлять 80% или даже 90%».

Росту биткоина способствуют позитивные новости, среди которых прием оплаты Bitcoin за товары у крупнейших американских ритейлеров и создание системы децентрализованной идентификации на блокчейне биткоина.

Стоит отметить, что трейдер Макс Кайзер в своем Twitter написал: «Жадность довела биткоин до 20 000 долларов. Страх (краха фиатных валют) доведет его до 100 000 долларов».

Если аналитики правы, то после преодоления Bitcoin отметки в 10 тысяч долларов, майнинг снова начнет привлекать людей, а это вызовет новое подорожание и без того дорогих видеокарт.

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