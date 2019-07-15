Аналитик: Huawei в 2019 году продаст 260 млн смартфонов

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.02 EUR/RUB: 71.01 BTC/USD: 10263.2

15 августа : понедельник

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Аналитик: Huawei в 2019 году продаст 260 млн смартфонов

15.07.2019 12:49

Глава Huawei уже заявлял, что в 2019 или 2020 году компания станет первой по продажам смартфонов, но после слов представителя, власти США ввели ограничения американским компаниям на работу с китайским производителем.

После санкций прогнозы продаж устройств от Huawei были снижены. При этом в самой компании считали, что им все равно удастся стать первой в мире, только теперь на это потребуется больше времени.

В Huawei планируют в 2019 году продать 250 миллионов смартфонов, но аналитик Го Минхао уверен, что производитель сможет отгрузить поставщикам на 10 млн смартфонов больше.

По мнению аналитика, этому поспособствует увеличение доли Huawei на домашнем рынке и увеличение продаж в Европе.

ОС от Huawei получила новое название

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги