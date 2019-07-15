Аналитик: Huawei в 2019 году продаст 260 млн смартфонов

Глава Huawei уже заявлял, что в 2019 или 2020 году компания станет первой по продажам смартфонов, но после слов представителя, власти США ввели ограничения американским компаниям на работу с китайским производителем.

После санкций прогнозы продаж устройств от Huawei были снижены. При этом в самой компании считали, что им все равно удастся стать первой в мире, только теперь на это потребуется больше времени.

В Huawei планируют в 2019 году продать 250 миллионов смартфонов, но аналитик Го Минхао уверен, что производитель сможет отгрузить поставщикам на 10 млн смартфонов больше.

По мнению аналитика, этому поспособствует увеличение доли Huawei на домашнем рынке и увеличение продаж в Европе.