Американский кардиолог в Бруклине подал в суд на Apple

Американский кардиолог подал на Apple в суд за использование его разработки в отслеживании сердцебиения.

Доктор Джозеф Визел разработал и запатентовал методику отслеживания сердцебиения.

Она заключается в обнаружении нерегулярного пульса при последовательных интервалах времени. Иск против компании подали в федеральный суд в Бруклине, пишет агентство Bloomberg.

Специалист уверен, что его разработанную систему используют в часах Apple.

Визел отметил, что в 2017 году он компании предоставил информацию о своей разработке, но в Apple отказались с ним сотрудничать.

Теперь кардиолог намерен через суд добиться компенсации за нарушение авторских прав, и запрета на использование технологии без его согласия.