Американские IT-компании продолжают сотрудничать с Huawei вопреки запрету

Американские компании смогли обойти запрет правительства США и поставлять свою продукцию китайскому производителю Huawei.

Как удалось узнать The New York Times, несколько американских производителей нашли способ обойти существующие запреты.

Intel и Micron уже три недели как начали поставки своей продукции Huawei, и это было сделано за счет того, что поставляемая продукция не считается «сделанной в США».

Таким простым способом IT-компании смогли обойти запреты правительства США.

В целом американские производители могут продавать Huawei только ту продукцию, которая необходима для поддержки работоспособности уже существующих продуктов китайского производителя.

Но за счет обхода санкций компании стали продавать новую продукцию, не произведенную в США и не угрожающую интересам нацбезопасности.