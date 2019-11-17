AMD в Южной Корее обогнала Intel по продажам процессоров

Компания AMD за последние два года очень сильно усилила свои позиции на рынке процессоров, и в некоторых странах по продажам она уже обогнала Intel.

Отчеты за сентябрь показывают, что Intel уступила лидерство AMD.

Последняя в первый месяц осени занимала 51% рынка, а у Intel доля составляет 49%. Новые данные показывают, что доля AMD продолжает расти, и теперь у нее в Южной Корее доля составляет 53%

Ранее у AMD в Южной Корее доля была менее 40%, но с выходом процессором на архитектуре Zen 2, ситуация очень быстро изменилась.

Intel сейчас теряет долю и в других странах. По данным немецкого интернет-магазина MindFactory, в октябре 78% покупателей остановили свой выбор на процессорах AMD, а чип от Intel в октябре приобрели только 22% клиентов.